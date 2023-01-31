Путин подписал указ о назначении Аношина помощником секретаря Совбеза России

Евгений Аношин стал помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Такое решение принял президент России Владимир Путин.
Он подписал соответствующий указ. Документ уже опубликовали на официальных платформах. Напомним, что ранее Аношин занимал должность пресс-секретаря аппарата российского Совбеза.
Ранее появилась информация о введении Путиным новой должности. Речь идет о первом заместителе главы государства в Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Стало известно, что на данный пост заступил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев.