Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин подписал указ о назначении Аношина помощником секретаря Совбеза России

Политика
Путин подписал указ о назначении Аношина помощником секретаря Совбеза России

Евгений Аношин стал помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Он подписал соответствующий указ. Документ уже опубликовали на официальных платформах. Напомним, что ранее Аношин занимал должность пресс-секретаря аппарата российского Совбеза.

Ранее появилась информация о введении Путиным новой должности. Речь идет о первом заместителе главы государства в Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Стало известно, что на данный пост заступил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев.
совбез россия путин Аношин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду