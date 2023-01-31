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Задержанный тагильскими полицейскими дебошир скончался при выгрузке из патрульной машины

Происшествия
Задержанный тагильскими полицейскими дебошир скончался при выгрузке из патрульной машины

Проверку по факту смерти задержанного полицейскими гражданина проводят в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

Как пишет сетевое издание TAGIL.LIFE, охранник психбольницы вызвал патрульных, сообщив о подозрительном мужчине, нарушающем общественный порядок в медицинском городке. По словам охранника, хулиган ругался матом, размахивал руками, пытался проникнуть в больницу, чтобы якобы увидеться с приятелем.

Оказалось, что скандалил безработный житель Нижнего Тагила 1978 года рождения, который ранее имел судимости за грабеж и хранение наркотиков. Сотрудники патрульной службы задержали скандалиста и посадили его в служебный автомобиль «УАЗ-Патриот», в отсек для задержанных лиц, а затем поехали дежурную часть для дальнейшего разбирательства, поделился полковник.

Когда полицейские выгружали тагильчанина, тот находился в бессознательном состоянии. Ему начали оказывать первую помощь и вызвали медиков, однако жизнь спасти задержанному не удалось, пояснил спикер. По словам Горелых, место ЧП посетили ответственные должностные лица из руководства правоохранительных ведомств. По факту ведется процессуальная проверка, добавил он.
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