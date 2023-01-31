Задержанный тагильскими полицейскими дебошир скончался при выгрузке из патрульной машины

Оказалось, что скандалил безработный житель Нижнего Тагила 1978 года рождения, который ранее имел судимости за грабеж и хранение наркотиков. Сотрудники патрульной службы задержали скандалиста и посадили его в служебный автомобиль «УАЗ-Патриот», в отсек для задержанных лиц, а затем поехали дежурную часть для дальнейшего разбирательства, поделился полковник.