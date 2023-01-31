В Восточном Иерусалиме произошли стычки между силами Израиля и арабами

Беспорядки начались в Восточном Иерусалиме. Стычки произошли между палестинцами и израильскими силовиками в районе Джабаль-эль-Мукабер, передает палестинское издание Al Rai со ссылкой на источники.
По данным агентства, местные жители устроили акцию протеста из-за политики израильских властей. Активисты перекрыли ряд улиц района. Люди поджигают покрышки.
Беспорядки проходят на фоне очередного витка напряженности в палестино-израильском конфликте. Кроме того, несколько дней назад возле одной из синагог в Восточном Иерусалиме был совершен теракт: погибли семь человек, еще трое пострадали.