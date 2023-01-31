Собчак рассказала, какой срок грозит ее коллегам Суханову, Романовскому и Бигаеву

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, какое наказание грозит ее коллегам Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. По ее словам, журналисты могут получить до 15 лет лишения свободы.
Суханов, Романовский и Бигаев находятся в СИЗО как фигуранты дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Собчак сообщила, что в ближайшее время ее коллегам предъявят обвинение в окончательной редакции.
После этого предварительное расследование завершится и защита сможет ознакомиться с материалами уголовного дела, написала журналистка в Telegram-канале. Затем прокурор, скорее всего, утвердит обвинительное заключение, и дело передадут в суд, который и должен решить исход, отметила телеведущая.
«Но проблема заключается в том, что суд руководствуется статьей, которую получает от следствия и по которой предполагается лишение свободы от восьми до 15 лет», — обратила внимание Собчак.
Журналистка утверждает, что переживает и боится за Суханова, Романовского и Бигаева. По словам телеведущей, она не может представить, каково будет троим молодым журналистам в тюрьме.
Ранее оперная певица Мария Максакова заявила, что коллеги Собчак наверняка получат сроки. По мнению артистки, журналисты оказались под следствием по вине телеведущей. Журналистка была неуемна в финансовых аппетитах, отметила Максакова.