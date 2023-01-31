Собчак рассказала, какой срок грозит ее коллегам Суханову, Романовскому и Бигаеву

Суханов, Романовский и Бигаев находятся в СИЗО как фигуранты дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Собчак сообщила, что в ближайшее время ее коллегам предъявят обвинение в окончательной редакции.