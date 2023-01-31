В Кремле ответили на опрос о дате обращения Путина к парламенту с посланием

Информация о дате выступления президента России Владимира Путина с посланием перед парламентом появится в положенный срок. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на продолжающуюся работу над посланием российского лидера в ответ на соответствующий вопрос. По словам официального представителя Кремля, «это достаточно длительный процесс».
«Мы своевременно сообщим о дате послания», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Ранее стало известно, что глава России может обратиться к членам Федерального собрания с посланием ближе к концу февраля текущего года. Речь идет о 20 или 21 числах. Такую возможность допустил один из источников ТАСС в Госдуме.