В Нальчике врачи спасли жизнь упавшей с пятого этажа девушки

Врачи выписали из больницы девушку, которая упала с высоты в Нальчике, сообщает минздрав КБР.
Трагический случай произошел около трех месяцев назад в здании одного из торговых центров города. Медики диагностировали у пациентки множество травм и переломов ног, позвоночника, ушиб легкого. Жизнь потерпевшей была в опасности.
Однако тактика врачей оказалась правильной. Они воспользовались правилом «Золотого часа», что определило благоприятный исход лечения. Врачи смогли стабилизировать состояние девушки и адаптировать к самостоятельной жизни в течение 70 дней. Все жизненно-важные органы были восстановлены. Теперь пациентка может самостоятельно передвигаться без опоры несмотря на мрачные прогнозы.