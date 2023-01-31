В Нальчике врачи спасли жизнь упавшей с пятого этажа девушки

Однако тактика врачей оказалась правильной. Они воспользовались правилом «Золотого часа», что определило благоприятный исход лечения. Врачи смогли стабилизировать состояние девушки и адаптировать к самостоятельной жизни в течение 70 дней. Все жизненно-важные органы были восстановлены. Теперь пациентка может самостоятельно передвигаться без опоры несмотря на мрачные прогнозы.