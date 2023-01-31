Дочь покойной Началовой призналась, что научилась плакать бесшумно после смерти матери

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, как пережила смерть матери. По словам 16-летней девушки, тогда она научилась плакать бесшумно.
Когда артистка ушла из жизни, ее дочери было 12 лет. Девочка узнала о трагедии одной из последних. Она была в поездке за границей вместе с классом, а когда вернулась, отец, футболист Евгений Алдонин, сообщил ей страшную новость.
Отец певицы Виктор Началов говорит, что его внучка сумела достойно сдержать себя от истерик. Алдонина боялась, что расстроит родных, если будет сильно плакать, пояснил мужчина. Говорили, что дочь Началовой якобы даже не проронила ни слезинки на похоронах матери.
«На самом деле я, конечно, плакала. Не знаю, каким образом, но я научилась делать это бесшумно», — призналась дочь покойной артистки в беседе с kp.ru.
Юная девушка объяснила, как ей удавалось плакать незаметно. По словам Алдониной, у нее могут литься слезы, но никто этого не увидит, пока она не начинает хлопать ресницами.
Дочь Началовой также рассказала, что первое время после смерти певицы ей очень помогала мать подруги — психолог по профессии. Она нашла к Алдониной подход и сделала так, чтобы потерявшей мать девочке стало легче.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. 31 января певице могло исполниться 42 года.