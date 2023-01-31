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Неизвестный совершил покушение на замглавы администрации Таганрога возле дома чиновника

Происшествия
Неизвестный совершил покушение на замглавы администрации Таганрога возле дома чиновника

Новый заместитель главы администрации Таганрога стал жертвой нападения. На чиновника покушались возле дома, сообщил Don Mash.

По предварительным данным, злоумышленник ранил его в руку. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где он получил необходимую помощь. По неофициальной версии, к покушению может быть причастен кто-то из бывших работников администрации.

Ранее в Херсонской области задержали банду диверсантов. Один из фигурантов подтвердил, что группа готовила покушение на заместителя главы региона.
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