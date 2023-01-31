Military Times: армия США провела учения с подготовкой к боевым действиям в Арктике

Издание со ссылкой на заявление генерала армии США Дэна Хокансона сообщает, что Пентагон ожидает рост конкуренции в этом регионе по мере таянья льдов и открытия новых маршрутов для судоходства. США по-прежнему считают, что конкурировать в этом регионе им придется с Россией и Китаем.