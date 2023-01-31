Military Times: армия США провела учения с подготовкой к боевым действиям в Арктике

Бойцы нацгвардии США провели ежегодные учения Northern Strike 23 и отработали подготовку к боевым действиям в Арктике, сообщило издание Military Times.
Издание со ссылкой на заявление генерала армии США Дэна Хокансона сообщает, что Пентагон ожидает рост конкуренции в этом регионе по мере таянья льдов и открытия новых маршрутов для судоходства. США по-прежнему считают, что конкурировать в этом регионе им придется с Россией и Китаем.
«Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может произойти этот потенциальный бой и очень важно обеспечить присутствие американской армии в регионе», — заключил Хокансон.
Помимо оппонентов в США, в Арктике действуют и союзники Вашингтона в лице Норвегии. Ее Вашингтон будет обязан поддерживать в случае конфронтации.
Ранее журнал Politico выразил мнение, что Россия в последние два десятилетия значительно опередила США в борьбе за влияние в указанном регионе, передает RT.