Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 10%

С начала недели этот показатель увеличился почти на 10%. Рост количества случаев заражения продолжается третий день подряд. Число госпитализаций к концу прошлой недели составило 97, рассказали в оперативном штабе. При этом за минувшие сутки скончались десять человек с подтвержденным COVID-19.