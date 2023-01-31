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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 10%

Общество
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 10%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные о ситуации с суточной заболеваемостью COVID-19 в Петербурге.

С начала недели этот показатель увеличился почти на 10%. Рост количества случаев заражения продолжается третий день подряд. Число госпитализаций к концу прошлой недели составило 97, рассказали в оперативном штабе. При этом за минувшие сутки скончались десять человек с подтвержденным COVID-19.

Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что Петербург успешно справился с пандемией коронавируса. Тем не менее предоставленные оперативным штабом данные о ситуации с заболеваемостью свидетельствуют об обратном.
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