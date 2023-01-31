Глава МИД Венгрии поддержал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира из-за Украины

Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства, глава государства заслуживает этой почести из-за посредничества в рамках урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что парламент Турции выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По словам спикера законодательного органа Мустафы Шентопа, это достойная кандидатура, поскольку политик прилагает усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.