Глава МИД Венгрии поддержал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира из-за Украины

Ранее сообщалось, что парламент Турции выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По словам спикера законодательного органа Мустафы Шентопа, это достойная кандидатура, поскольку политик прилагает усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.