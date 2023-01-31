Нацизм вернулся в Освенцим: годовщину отметили без РФ и забыли освободителей узников концлагеря

Международный день памяти жертв Холокоста прошел в польском Освенциме 27 января без представителей России. Посла РФ в Польше Андрея Сергеева не пригласили на памятные мероприятия. Вдобавок ко всему, как рассказала нидерландская журналистка Соня ван ден Энде, в стенах музея «Аушвиц-Биркенау» прозвучало сравнение русских с фашистами.
При этом, как она отметила в авторской колонке для ФАН, в странах Европы в этот день усердно молчат о том, что именно Красная Армия освободила узников концлагеря.
Новые нацисты вернулись в «Аушвиц». Колонка Сони ван ден Энде
Ложь и лицемерие Запада безграничны. Кажется, никто больше ничего не боится: вранье в средствах массовой информации подается читателям и зрителям на регулярной основе. Например, на днях была семьдесят восьмая годовщина освобождения концлагеря в Освенциме советскими солдатами. Это был ужасный концентрационный лагерь. Мы все знаем, что нацистами там было убито бесчисленное множество людей. По разным оценкам, жертвами Освенцима стали свыше миллиона человек, но никто не может назвать точной цифры, поскольку этот крупнейший концлагерь был настоящей «фабрикой смерти», действовавшей на протяжении почти пяти лет.
Поскольку «Аушвиц-Биркенау» находится на территории Польши из-за антироссийской политики Запада были предприняты все меры, чтобы памятные мероприятия, посвященные освобождению узников концлагеря, прошли без участия русских. Без участия русских, которые в январе 1945-го спасли огромное количество жизней, освободив заключенных Освенцима.
И конечно в этот день там с радостью встретили бы лидера киевского режима Владимира Зеленского, которого поддерживает сейчас вся Европа.
В День Холокоста премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе обвинил президента России Владимира Путина в строительстве «новых лагерей» во время «войны» против Украины. И заявил, что «солидарность и последовательная поддержка Украины — эффективные способы гарантировать, что история не повторит полный круг».
При этом никого не смущает, что Зеленский представитель нового поколения нацистов. Это беспрецедентный шаг перед лицом тех жертв и их родственников, которые прошли через ужасы Второй мировой войны.
Когда в 1941 году гитлеровцы захватили Киев, в Бабьем Яру по разным подсчетам было убито около 200 тысяч человек, в своем подавляющем большинстве евреев. И это ужасное преступление против человечества. В наши дни активно продвигается мысль о том, что украинские националисты, которые сейчас героизируются Киевом, сражались против гитлеровцев. Однако историкам известно, что ОУН✱ (Организация украинских националистов — признана экстремистской и запрещена на территории России) с 30-х годов сотрудничала с гитлеровцами. В 1940-1941 украинские националисты шли в обозах немецких войск, они создавали коллаборационистские административные органы на оккупированной территории. В конце 1941-го немцам надоели выходки ОУН✱, с 1942-го те ушли в подполье. Но националисты не стремились к активной борьбе с гитлеровцами. В конце 1942-го оуновцы пытались продемонстрировать борьбу с оккупантами, но наносили удары не по немецким войскам, а по полякам.
В июле 1943 года массовые расстрелы и другие карательные операции были проведены ОУН-УПА (Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014) более чем в 150 населенных пунктах Польши. Чистки по национальному принципу проводились в отношении мужчин, женщин, детей и стариков. Расправлялись даже с младенцами. По разным оценкам, всего в Волынской резне погибло до 60 тысяч поляков (непосредственно на территории Волыни), а общее количество убитых поляков на всей территории Западной Украины оценивается примерно в 100 тысяч человек.
На самом деле даже в Берлине, в штаб-квартире гитлеровцев, украинские националисты были известны своей беспредельной жестокостью. Их лидер Степан Бандера, памятник которому сейчас стоит во Львове, был осужден за организацию убийства польского министра внутренних дел Бронислава Пьерацкого в 1936 году. Но сейчас, спустя много лет, Польша поддерживает последователей Бандеры в лице представителей киевского режима и отказывается приглашать на памятные мероприятия освободителей узников концлагеря в Освенциме. Это конечно ужасно.
Нидерланды, в свою очередь, в День Холокоста провели очень скромную церемонию почтения памяти в Амстердаме, потому что, как выразились политики, им было «неловко» находиться в Освенциме и помнить, что Красная Армия освободила его узников. Кстати, нидерландские власти отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме.
В Германии политики в своей циничности пошли еще дальше. В Бундестаге в Международный день памяти жертв Холокоста — в день, посвященный памяти шести миллионам уничтоженных евреев, темой заседания стала ЛГБТ-повестка — память о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционной ориентации. В этот день в немецком парламенте никто и словом не упомянул освободителей Аушвица. Зато речи политиков и представителей ЛГБТ перемежались песнями травести-артиста.
Но конечно худшей страной в Европе оказалась Польша, где директор отдела по работе с выжившими и родственниками выживших узников «Аушвица», находясь в самом лагере, сравнил русских с фашистами, назвав Россию «новой фашистской страной». А директор государственного музея «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивински выступил перед публикой с речью, в которой сравнил преступления нацистов со «зверствами» ВС РФ в Буче и Мариуполе. Только представьте подобное! Такая страна как Польша, которая пострадала от деятельности бандеровцев, теперь не видит, что творят в Донбассе батальоны его последователей, например, «Азов»✱✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) и вовсю защищает их. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что новые нацисты вернулись в «Аушвиц».
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация