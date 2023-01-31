Нацизм вернулся в Освенцим: годовщину отметили без РФ и забыли освободителей узников концлагеря

Когда в 1941 году гитлеровцы захватили Киев, в Бабьем Яру по разным подсчетам было убито около 200 тысяч человек, в своем подавляющем большинстве евреев. И это ужасное преступление против человечества. В наши дни активно продвигается мысль о том, что украинские националисты, которые сейчас героизируются Киевом, сражались против гитлеровцев. Однако историкам известно, что ОУН✱ (Организация украинских националистов — признана экстремистской и запрещена на территории России) с 30-х годов сотрудничала с гитлеровцами. В 1940-1941 украинские националисты шли в обозах немецких войск, они создавали коллаборационистские административные органы на оккупированной территории. В конце 1941-го немцам надоели выходки ОУН✱, с 1942-го те ушли в подполье. Но националисты не стремились к активной борьбе с гитлеровцами. В конце 1942-го оуновцы пытались продемонстрировать борьбу с оккупантами, но наносили удары не по немецким войскам, а по полякам.