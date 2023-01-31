В Новосибирске ветеран МЧС вынес из огня 90-летнюю пенсионерку

ЧП случилось в частном жилом доме на улице Ленинградская в Октябрьском районе города. Из строения шел сильный дым. Бывший спасатель вскрыл топором дверь, зашел внутрь и обнаружил в коридоре на полу бабушку. Мужчина взял ее на руки и вынес на улицу. Он оказал первую помощь, чтобы женщина смогла дышать. Медики госпитализировали пострадавшую. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и потушили огонь.