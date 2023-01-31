Историк Кнутов: США выдерживают паузу перед обсуждением поставок истребителей на Украину

В беседе с телеканалом «360» Кнутов заявил, что считает, что Вашингтон побоялся риска протестов. В Белом доме ждут, когда утихнут разговоры, вызванные отправкой западных танков на Украину. Когда американские власти выдержат паузу, они вернутся к вопросу с самолетами.