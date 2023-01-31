Историк Кнутов: США выдерживают паузу перед обсуждением поставок истребителей на Украину

Заявление США об отказе от передачи Украине истребителей F-16 было сделано из страха начала беспорядков в стране, считает военный историк Юрий Кнутов.
В беседе с телеканалом «360» Кнутов заявил, что считает, что Вашингтон побоялся риска протестов. В Белом доме ждут, когда утихнут разговоры, вызванные отправкой западных танков на Украину. Когда американские власти выдержат паузу, они вернутся к вопросу с самолетами.
«Через какой-то период времени, когда пойдут танки, будет решаться уже вопрос о самолетах, потому что их готовы поставлять Словакия, Германия и ряд других стран», — заключил Кнутов.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Пентагон пока что не видит смысла в отправке украинской армии истребителей F-16, передает RT.