Эксперт по цифровой криминалистике рассказал об опасности ТВ-приставок на Android

Телевизионные приставки Т95 на Android могут содержать предустановленные вирусы и быть опасны для пользователей. Об этом рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.
Канадский исследователь информационной безопасности Даниэль Милишич выяснил, что в зарубежных онлайн-магазинах продают ТВ-приставки Т95 с уязвимостью и вирусом, благодаря которому можно следить за пользователем. Устройства выпущены неизвестным китайским производителем.
Такие же приставки на Android представлены на российских маркетплейсах. Они тоже могут быть инфицированы вредоносным ПО, считает Михайлов.
«Как правило, устройства от неизвестных китайских производителей имеют тот или другой вредоносный функционал», — предупредил эксперт в комментарии «Газете.Ru».
Обычно приставки вроде Т95 стоят дешево, и производитель устанавливает вредоносное ПО, чтобы получить выгоду после продажи, пояснил специалист по цифровой криминалистике. Осуществить монетизацию позволяют показ рекламы, автоматическая регистрация новых аккаунтов, установка майнеров или использование устройств для DDoS-атак, уточнил Михайлов.