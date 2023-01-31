Сын Юрия Никулина вернется в Россию после посещения циркового фестиваля в Монте-Карло

Сын народного артиста СССР Юрия Никулина, генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин вернется в Россию после посещения Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.
Сын Никулина Юрий рассказал ТАСС, что у его отца нет двойного гражданства, как об этом писали недоброжелатели. После 8 февраля он планирует вернуться в Россию из Монте-Карло.
Ранее в Сети появилась информация, что Никулина просят проверить на иностранное финансирование. Организаторы циркового фестиваля в этом году приняли решение отказать в участии российским артистам, но Никулин все равно отправился на мероприятие.