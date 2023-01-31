В Москве осудили экс-бойца Французского легиона, планировавшего воевать против РФ

Бывший боец Французского Иностранного легиона предстал перед судом в Москве. Он получил четырехлетний срок заключения за попытку уехать на Украину и воевать на стороне нацистов против российских войск.
Ранее злоумышленник получил военную специальность оператора-наводчика БМП. Фигурант находился в Париже, где и обратился в украинское посольство с просьбой помочь ему попасть в ряды боевиков. Дипломаты отказались, сославшись на его гражданство.
Сотрудники ФСБ потом установили, что злоумышленник контактировал и с участниками украинского нацбата, с которыми познакомился в легионе, сообщило ТАСС.