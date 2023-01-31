Проезд по дальнему западному обходу кубанской столицы сделают платным на 100 лет

Власти хотят сделать проезд по дальнему западному обходу Краснодара платным до 2122 года. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом рассказали в правительстве РФ.
Как пишет ИА «Живая Кубань», в тексте постановления говорится, что в силу статьи 36 федерального закона внедряется инициатива о том, что эксплуатация автотрассы общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке дальнего западного обхода Краснодара будет производиться на платной основе до 30 июня 2122 года.
Кроме того, в документе уточняется, что водителям предоставят и два альтернативных безвозмездных варианта. В данный момент тарифы платной дороги пока не обнародованы.
Известно также, что трассу начнут использовать уже летом 2023 года, то есть ранее запланированного срока. Обход заасфальтировали на 85% – дорожным рабочим осталось уложить асфальт на 10 км из 51 км общей длины участка.