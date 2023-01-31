Проезд по дальнему западному обходу кубанской столицы сделают платным на 100 лет

Как пишет ИА «Живая Кубань», в тексте постановления говорится, что в силу статьи 36 федерального закона внедряется инициатива о том, что эксплуатация автотрассы общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке дальнего западного обхода Краснодара будет производиться на платной основе до 30 июня 2122 года.