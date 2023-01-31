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Проезд по дальнему западному обходу кубанской столицы сделают платным на 100 лет

Проезд по дальнему западному обходу кубанской столицы сделают платным на 100 лет

Власти хотят сделать проезд по дальнему западному обходу Краснодара платным до 2122 года. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом рассказали в правительстве РФ.

Как пишет ИА «Живая Кубань», в тексте постановления говорится, что в силу статьи 36 федерального закона внедряется инициатива о том, что эксплуатация автотрассы общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке дальнего западного обхода Краснодара будет производиться на платной основе до 30 июня 2122 года.

Кроме того, в документе уточняется, что водителям предоставят и два альтернативных безвозмездных варианта. В данный момент тарифы платной дороги пока не обнародованы.

Известно также, что трассу начнут использовать уже летом 2023 года, то есть ранее запланированного срока. Обход заасфальтировали на 85% – дорожным рабочим осталось уложить асфальт на 10 км из 51 км общей длины участка.
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