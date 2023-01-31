Эксперт Клименко: возможность законодательно запретить майнинг в жилых домах сомнительна

Введение в России законодательного запрета на майнинг в домашних условиях представляется проблематичным, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, эксперт российской IT-индустрии Герман Клименко.
Депутаты хотят ограничить майнинг в жилых домах в целях предотвращения возможных пожаров, в связи с чем комиссия по энергетике Госсовета направила соответствующие рекомендации в правительство. Специалист также признал наличие проблемы в российских регионах, где цена на электроэнергию низкая, пишет ИА SM-News.
Клименко отметил, что Россия приняла изгнанных из Китая майнеров и стала практически лидером в этой сфере. Причем те, кто лоббирует интересы участников рынка, представляют сложившуюся ситуацию как прогресс. Однако, по словам эксперта, жечь электричество для непонятно каких целей — это не самая лучшая характеристика для страны.