Зарплаты ювелиров в российских регионах за год увеличились на 18%

Отмечается, что в разных регионах РФ медианная зарплата работников этой сферы отличается. Так, например, в Самаре она составляет 65000 рублей, в Омске — 62000 руб. В Калининграде и Москве ювелиры зарабатывают по 60000 рублей, и 57500 руб. в Санкт-Петербурге.