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Зарплаты ювелиров в российских регионах за год увеличились на 18%

Экономика
Зарплаты ювелиров в российских регионах за год увеличились на 18%

Зарплата российских ювелиров в 2023 году выросла на 18% по сравнению с показателем прошлого года, до 50 тысяч рублей, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа».

Отмечается, что в разных регионах РФ медианная зарплата работников этой сферы отличается. Так, например, в Самаре она составляет 65000 рублей, в Омске — 62000 руб. В Калининграде и Москве ювелиры зарабатывают по 60000 рублей, и 57500 руб. в Санкт-Петербурге.

Уровень дохода зависит от опыта и квалификации, отмечает издание. По мнению экспертов, тенденция роста связана с увеличением онлайн-заказов на ювелирные изделия.
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