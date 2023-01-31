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Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Общество
Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Волгоград не переименуют в Сталинград после визита в город президента России Владимира Путина, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сообщения о том, что Волгограду вернут историческое наименование 2 февраля, являются слухами, заявил Песков. Ранее он отмечал, что в Кремле не обсуждают вопрос о переименовании города.

Таблички с надписью «Сталинград» ранее появились на выезде из Волгограда. Такую акцию проводят девять раз в году в честь памятных событий в годы Великой Отечественной войны.
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