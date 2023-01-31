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Инспекторы Росприроднадзора объяснили, как нефтепродукты попали в реку Охта в Ленобласти

Общество
Инспекторы Росприроднадзора объяснили, как нефтепродукты попали в реку Охта в Ленобласти

Жители Мурино в Ленинградской области неоднократно обращались в Росприроднадзор с жалобами на загрязнение реки Охты. Внимание местных жителей привлекли маслянистые пятна на поверхности водоема. С подобными инцидентами сталкивались и жители Петербурга.

Инспекторы ведомства установили источник загрязнений. Обследование показало, что нефтепродукты попали в Охту со сточными водами через выпуск, находящийся на балансе Северной ТЭЦ.

Для определения концентрации загрязняющих веществ специалисты взяли пробы сточных и природных вод. Образцы уже направлены в лабораторию. В Росприроднадзоре добавили, что продолжают мероприятия по выявлению причин инцидента.

Цветные разводы ранее были замечены и в акватории Невы в Петербурге. Подобные происшествия стали настоящей головной болью для жителей Северной столицы.

В 2021 году мегаполис стал лидером антирейтинга Роспотребнадзора с наибольшим объемом сброса отходов в природные водоемы. При этом губернатор Александр Беглов пытался убедить местное население, что Петербург является одним из самых чистых городов России.
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