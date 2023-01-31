Песков: признание Порошенко и Олланда подтвердили правильность решения Путина о начале СВО

Признания украинского политика Петра Порошенко и бывшего французского лидера Франсуа Олланда о Минских соглашениях подтверждают правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что и Порошенко, и Олланд, и бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили, что западные страны использовали минские договоренности в качестве ширмы для подготовки силового сценария в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Порошенко признал использование Минских соглашений для усиления украинской армии.