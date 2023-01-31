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Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал отцом в третий раз

Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал отцом в третий раз

Солист популярной группы Maroon 5 Адам Левин и его супруга, модель Бехати Принслу стали родителями в третий раз. Пол ребенка пока держится в секрете.

О третьей беременности модели стало известно в сентябре 2022 года. Принслу активно делилась с поклонниками фотографиями с округлившимся животом. О рождении третьего ребенка пары сообщило издание People.

Левин и Принслу воспитывают двоих дочерей — четырехлетнюю Джио Грейс и шестилетнюю Дасти Роуз. Во время третьей беременности им пришлось пережить скандал. Несколько женщин заявили о домогательствах со стороны певца. Пара пережила кризис и смогла сохранить теплые отношения.
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