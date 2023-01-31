Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал отцом в третий раз

Левин и Принслу воспитывают двоих дочерей — четырехлетнюю Джио Грейс и шестилетнюю Дасти Роуз. Во время третьей беременности им пришлось пережить скандал. Несколько женщин заявили о домогательствах со стороны певца. Пара пережила кризис и смогла сохранить теплые отношения.