Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал отцом в третий раз

Солист популярной группы Maroon 5 Адам Левин и его супруга, модель Бехати Принслу стали родителями в третий раз. Пол ребенка пока держится в секрете.
О третьей беременности модели стало известно в сентябре 2022 года. Принслу активно делилась с поклонниками фотографиями с округлившимся животом. О рождении третьего ребенка пары сообщило издание People.
Левин и Принслу воспитывают двоих дочерей — четырехлетнюю Джио Грейс и шестилетнюю Дасти Роуз. Во время третьей беременности им пришлось пережить скандал. Несколько женщин заявили о домогательствах со стороны певца. Пара пережила кризис и смогла сохранить теплые отношения.