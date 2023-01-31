«В ногу со временем»: китайские артисты исполнили обновленную версию народного танца с элементами кунг-фу

В китайской провинции Гуандун продолжают ярко и весело отмечать Новый год по лунному календарю. Артисты в ярких нарядах вышли на улицы деревни Шаньтоу и под звуки ударных инструментов исполнили традиционный «танец героев» с элементами кунг-фу.
Красочное шоу символизирует изгнание злых духов и массовую молитву на удачу во время празднования китайского Нового года. Толпа переодетых в разноцветные костюмы артистов передвигается по улицам города, и под радостные крики толпы демонстрирует свои навыки владения телом.
«Все наши движения основаны на одном из стилей кунг-фу — он называется длинный кулак или Чанцюань. Старшее поколение знает этот стиль. Но, я, как тренер, конечно, внес некоторые корректировки, чтобы осовременить его. Наследие и традиции — это основа, но важно идти в ногу со временем. Я очень рад, что мы наконец смогли исполнить наш танец впервые с начала пандемии», — рассказал организатор шоу, тренер Хонг Ронгзент.
Танцоры смогли продемонстрировать свое шоу публике впервые с начала пандемии. Это стало возможно благодаря недавнему ослаблению в КНР коронавирусных ограничений.