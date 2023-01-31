«В ногу со временем»: китайские артисты исполнили обновленную версию народного танца с элементами кунг-фу

Красочное шоу символизирует изгнание злых духов и массовую молитву на удачу во время празднования китайского Нового года. Толпа переодетых в разноцветные костюмы артистов передвигается по улицам города, и под радостные крики толпы демонстрирует свои навыки владения телом.