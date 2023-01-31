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Президент Венгрии Новак заявила о важной роли России в мировых процессах

Политика
Президент Венгрии Новак заявила о важной роли России в мировых процессах

Россия является страной, которая играет важную роль в мировых процессах. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

В разговоре с изданием Corriere della Sera глава государства отметила, что РФ является огромной страной с богатой культурой. Между Москвой и Будапештом всегда будут отношения.

«Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии», — подчеркнула Каталин Новак.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики.
венгрия европа Новак
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