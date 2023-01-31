The Sun: на британской АПЛ Vanguard сломанные болты реактора приклеили вместо замены

В ВМС Великобритании разгорается громкий скандал из-за непрофессионального ремонта системы охлаждения активной зоны реактора АПЛ Vanguard. Сломанные болты были вместо замены посажены на суперклей, это могло стать причиной атомной катастрофы, информирует издание The Sun.
Между британским минобороны и гражданским подрядчиком, компаний Babcock, нарастают противоречия ввиду крепления головок болтов системы охлаждения атомного реактора на клей, что является вопиющим нарушением технических регламентов. Военное ведомство Великобритании начало служебное расследование по этому инциденту, сообщили авторы The Sun.
Ранее RT приводил слова главы британского военного ведомства Бена Уоллеса о сроках поставок тяжелых танков Challenger 2 на Украину.