The Sun: на британской АПЛ Vanguard сломанные болты реактора приклеили вместо замены

Между британским минобороны и гражданским подрядчиком, компаний Babcock, нарастают противоречия ввиду крепления головок болтов системы охлаждения атомного реактора на клей, что является вопиющим нарушением технических регламентов. Военное ведомство Великобритании начало служебное расследование по этому инциденту, сообщили авторы The Sun.