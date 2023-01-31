Режиссер Максим Воронков рассказал о легендарном дуэте актера Георгия Мартиросяна

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян отмечает сегодня юбилей. По случаю 75-летия артиста через ФАН именинника поздравил киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист, кинопродюсер Максим Воронков.