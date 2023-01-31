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Режиссер Максим Воронков рассказал о легендарном дуэте актера Георгия Мартиросяна

Шоу-бизнес
Режиссер Максим Воронков рассказал о легендарном дуэте актера Георгия Мартиросяна

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян отмечает сегодня юбилей. По случаю 75-летия артиста через ФАН именинника поздравил киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист, кинопродюсер Максим Воронков.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемочных площадках таких кинокартин как «Интимная жизнь Севастьяна Бахова», «Вальсирующие наверняка» и «Бабник 2».

«Он всегда очень ответственно подходит к роли. Мы работали с ним над несколькими картинами. В фильме «Бабник 2» он играл мужчину по имени Хулио — сына испанских революционеров. С Алексеем Дмитриевичем Жарковым они исполнили замечательный дуэт, который до сих пор везде идет в соцсетях. Фраза из их диалога ушла в народ», — сообщил режиссер.
Режиссер Максим Воронков рассказал о легендарном дуэте актера Георгия Мартиросяна

Максим Воронков также подчеркнул, что Георгий Мартиросян обладает выдающимися профессиональными качествами. По его словам, это необычайно талантливый артист.

«Я к нему замечательно отношусь. Он замечательный, прекрасный артист. Я поздравляю Георгия и хочу сказать, что он и большой комедийный артист, и очень обаятельный, прекрасный человек. Долгие ему лета», — сказал собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями по случаю 75-летия всенародно любимого актера.

«Я знаю, Георгий всегда хорошо занимался спортом, любит жизнь. Мне кажется, это не его возраст. По-моему, на самом деле не 75 лет, а, допустим, 40. Здоровья! Пусть дом будет — полная чаша. Желаю ему прожить еще столько же и радовать нас своими ролями», — напутствовал Максим Воронков.
Режиссер Максим Воронков рассказал о легендарном дуэте актера Георгия Мартиросяна

Ранее Георгий Мартиросян рассказал ФАН, как проводит свои именины. По его словам, праздничный день он намерен посвятить домашним делам.
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