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Жителя Москвы заключили под стражу по делу о поджоге внедорожника с символом Z

Происшествия
Жителя Москвы заключили под стражу по делу о поджоге внедорожника с символом Z

Бутырский районный суд Москвы избрал меру пресечения 23-летнему местному жителю, который поджег внедорожник с символикой Z. Злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Сам инцидент произошел в районе Алтуфьевского шоссе. В результате действий преступника у автомобиля Toyota Land Cruiser, на который в том числе была нанесена фраза «Своих не бросаем», сгорели моторный отсек и часть салона.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
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