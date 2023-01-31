Жителя Москвы заключили под стражу по делу о поджоге внедорожника с символом Z

Бутырский районный суд Москвы избрал меру пресечения 23-летнему местному жителю, который поджег внедорожник с символикой Z. Злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Сам инцидент произошел в районе Алтуфьевского шоссе. В результате действий преступника у автомобиля Toyota Land Cruiser, на который в том числе была нанесена фраза «Своих не бросаем», сгорели моторный отсек и часть салона.
Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.