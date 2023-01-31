Участвующий в СВО актер Георгий Тесля-Герасимов зачитал обращение к Артуру Смольянинову

Актер назвал сбежавшего за рубеж коллегу «поганью», которая не ценит свой дом. Артист не понимает, как звезда «9 роты» может «блеять такое» на свою страну. Взгляд Смольянинова близорук, и такое ему с рук не сойдет, отметил Тесля-Герасимов.