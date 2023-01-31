Участвующий в СВО актер Георгий Тесля-Герасимов зачитал обращение к Артуру Смольянинову

Звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов обратился к актеру Артуру Смольянинову✱ (признан в России иноагентом) из зоны спецоперации (СВО). Сражающийся за страну артист пристыдил сбежавшего за границу коллегу.
Участвующий в СВО Тесля-Герасимов зачитал обращение к Смольянинову на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Рогаткин Live». На этих кадрах звезда сериала «След» сидит на постели в военной форме. Актер обратился к критикующему родину коллеге в стихах.
«Гнать сквозь строй таких натур, в том числе тебя, Артур. Извиняюсь, что на ты, но попутал ты фронты», — возмущается Тесля-Герасимов на видео.
Актер назвал сбежавшего за рубеж коллегу «поганью», которая не ценит свой дом. Артист не понимает, как звезда «9 роты» может «блеять такое» на свою страну. Взгляд Смольянинова близорук, и такое ему с рук не сойдет, отметил Тесля-Герасимов.
Звезда «Следа» находится под Угледаром. Актер принимает участие в боевых действиях. Артист обратился к Смольянинову в рамках «флешмоба из окопов».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами