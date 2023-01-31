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Россиянам заблокировали доступ на OnlyFans

Общество
Россиянам заблокировали доступ на OnlyFans

Британская компания OnlyFans заблокировала доступ к своему сайту для российских пользователей.

Сервис очень популярен в сфере индустрии развлечений для взрослых. Также им пользуются музыканты, тренеры и фитнес-инструкторы. Он дает возможность знаменитостям получать финансирование за счет поклонников.

Согласно данным на август 2021 года, на сайте были зарегистрированы два миллиона создателей контента и около 130 млн пользователей. Однако теперь ряды поклонников значительно поредеют из-за запрета доступа для граждан РФ.
onlyfans доступ к сайту российские пользователи
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