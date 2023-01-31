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Симоньян рассказала, почему она предпочитает сидеть во время эфиров на телевидении

Политика
Симоньян рассказала, почему она предпочитает сидеть во время эфиров на телевидении

Знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян часто появляется в эфире отечественных ток-шоу. Однако многие заметили, что когда все приглашенные гости стоят, то главный редактор телеканала RT предпочитает сидеть.

В социальных сетях зрители развязали настоящую дискуссию относительно того, почему Симоньян постоянно сидит. Некоторые предположили, что это связано с особым отношением к главному редактору. Другие связали такой феномен с проблемой со здоровьем у журналистки.

Одна из подписчиц Telegram-канала Симоньян решила поинтересоваться у женщины напрямую, почему она постоянно сидит во время эфиров.

«Маргарита, если не секрет, почему вы всегда сидите в телестудии?» — спросила зрительница по имени Надежда.

«У меня очень болит спина, когда стою», — ответила журналистка.

Ранее сообщалось, что Симоньян высмеяла отправку танков Leopard на Украину. Журналистка посоветовала немцам не закрашивать свои кресты перед отправкой техники Киеву.
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