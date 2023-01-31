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Мать с маленькой дочерью попали в больницу после наезда женщины на иномарке в Уфе

Происшествия
Мать с маленькой дочерью попали в больницу после наезда женщины на иномарке в Уфе

Женщина за рулем Opel Antara совершила наезд на мать с четырехлетней дочерью в Уфе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Ленина. По информации ведомства, пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, когда попали под колеса иномарки. Удар был такой силы, что с малышки слетели шапка и варежки.

Пострадавших госпитализировали. Медики оказывают пациентам необходимую помощь.

В Москве водитель легковушки сбил трех человек на тротуаре и скрылся, передает RT. Виновника аварии задержали в Ярославле.
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