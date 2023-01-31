Euromonitor: в торговле между ЕС и странами СНГ наблюдаются «аномалии»

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус обнаружил «аномалии» в торговле между Евросоюзом и странами СНГ. Резкий рост поставок из Европы происходит в отношении абсолютно разных товаров — от смартфонов до керосина, цитирует его РБК.
Специалист привел данные, согласно которым продажи продукции, попавшей под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние с ней шесть стран увеличился почти вдвое, или на 95%. При этом сокращение поставок в Россию достигло 71%. Землис-Балевичус подсчитал, что совокупно из ЕС в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре 2022 года было отправлено подсанкционных товаров на сумму порядка 1,5 млрд евро. Годом ранее этот показатель за месяц составлял лишь около 500 млн евро.
Эксперт предположил, что значительная часть выросшего экспорта в страны СНГ перенаправляется в Россию. Это означает, что санкции не работают так, как ожидалось.
Между тем Свердловская область в 2022 году увеличила объемы импорта из США на 80% по сравнению с позапрошлым годом. Кроме того, вырос объем ввоза товаров из Белоруссии на 73% и из Китая — на 47%, пишет «ФедералПресс».