Euromonitor: в торговле между ЕС и странами СНГ наблюдаются «аномалии»

Специалист привел данные, согласно которым продажи продукции, попавшей под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние с ней шесть стран увеличился почти вдвое, или на 95%. При этом сокращение поставок в Россию достигло 71%. Землис-Балевичус подсчитал, что совокупно из ЕС в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре 2022 года было отправлено подсанкционных товаров на сумму порядка 1,5 млрд евро. Годом ранее этот показатель за месяц составлял лишь около 500 млн евро.