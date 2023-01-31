Солист группы «Включай микрофон» обвинил санитаров Мариинской больницы в избиении

Инцидент произошел во время дня рождения, которое отмечал певец. Он рассказал, что употреблял алкоголь и в какой-то момент упал и ударился об угол ступеньки. Медики доставили его в больницу. По словам музыканта, санитары стали проявлять агрессию и избили мужчину. Он отметил, что его привязали ремнями к кушетке в камере с решетками и потом что-то вкололи в руку.