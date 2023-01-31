Офицер ВС США Риттер сравнил обещанные Украине танки с «самоубийственными пилюлями»

Офицер армии США в отставке Скотт Риттер объяснил, почему поставки западных танков на Украину могут оказаться бессмысленными.
По его словам, НАТО «пичкает Киев самоубийственными пилюлями», однако в украинской армии нет квалифицированных кадров, которые могли бы эффективно использовать технику НАТО на поле боя.
Офицер добавил, что танки эффективны в составе общевойсковых подразделений и смешанных групп с эффективной поддержкой артиллерии и пехоты. Без этого боевые машины станут легкой мишенью для противотанковых комплексов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки весной, сообщает RT.