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Офицер ВС США Риттер сравнил обещанные Украине танки с «самоубийственными пилюлями»

Армия
Офицер ВС США Риттер сравнил обещанные Украине танки с «самоубийственными пилюлями»

Офицер армии США в отставке Скотт Риттер объяснил, почему поставки западных танков на Украину могут оказаться бессмысленными.

По его словам, НАТО «пичкает Киев самоубийственными пилюлями», однако в украинской армии нет квалифицированных кадров, которые могли бы эффективно использовать технику НАТО на поле боя.

Офицер добавил, что танки эффективны в составе общевойсковых подразделений и смешанных групп с эффективной поддержкой артиллерии и пехоты. Без этого боевые машины станут легкой мишенью для противотанковых комплексов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки весной, сообщает RT.
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