Учебники истории с разделом о СВО начнут использовать в России с 2024 года

Новые учебники истории с разделом про спецоперацию начнут массово использовать в российских школах с 2024-2025 учебного года, сообщили в Минпросвещения РФ.
Пособие должно быть готово к марту текущего года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на лекции в Московском государственном областном педагогическом университете.
«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил министр.
Раздел про задачи и цели спецоперации уже появился в программе курса истории, сообщил Кравцов.