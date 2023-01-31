Житель Марий Эл задержан за убийство отказавшей ему в кредите женщины

Однако в получении кредита ему было отказано. Тогда он выследил 36-летнюю женщину, отказавшую ему в получении денег, напал на нее и несколько раз ударил молотком, после чего скрылся. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось.