Житель Марий Эл задержан за убийство отказавшей ему в кредите женщины

В Казани задержали жителя Республики Марий Эл, который до смерти забил женщину молотком. Ранее она отказала ему в выдаче крупного кредита.
Как установило следствие, житель республики приехал в Казань, где собирался получить в кредит крупную сумму денег. Предварительно он заплатил за эту финансовую операцию 100 тысяч рублей, сообщает ИА «МедиаПоток».
Однако в получении кредита ему было отказано. Тогда он выследил 36-летнюю женщину, отказавшую ему в получении денег, напал на нее и несколько раз ударил молотком, после чего скрылся. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось.
Преступник уже задержан и полностью признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.