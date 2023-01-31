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Житель Марий Эл задержан за убийство отказавшей ему в кредите женщины

Происшествия

В Казани задержали жителя Республики Марий Эл, который до смерти забил женщину молотком. Ранее она отказала ему в выдаче крупного кредита.

Житель Марий Эл задержан за убийство отказавшей ему в кредите женщины

Как установило следствие, житель республики приехал в Казань, где собирался получить в кредит крупную сумму денег. Предварительно он заплатил за эту финансовую операцию 100 тысяч рублей, сообщает ИА «МедиаПоток».

Однако в получении кредита ему было отказано. Тогда он выследил 36-летнюю женщину, отказавшую ему в получении денег, напал на нее и несколько раз ударил молотком, после чего скрылся. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось.

Преступник уже задержан и полностью признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
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