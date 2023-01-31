Стали известны самые необычные имена новорожденных в 2022 году

Самые необычные имена, которые московские родители дали своим новорожденным детям в прошлом году, перечислили в столичном управлении ЗАГС.
Сыновей чаще всего называли в 2022 году Александром. Это имя выбрали для 2335 мальчиков. Среди женских наибольшую популярность приобрело имя София. Так назвали 2762 новорожденных девочек в Москве.
Михаил и Максим вошли в топ-3 популярных мужских имен за прошедший год. Они остаются одними из самым популярных с 2015 года. Среди женских имен в тройке лидеров оказались Анна и Мария, которые также в приоритете у москвичей более восьми лет.
«Среди горожан стали популярнее имена Мирослав, Леон, Борис, Афина и Ангелина», — сообщили в ЗАГСе.
Однако москвичи продолжают подбирать детям необычные имена, которые выделят их из толпы. Теперь в столице живут Корнелий, Кристиан, Троян, Лев-Август, Забава, Лаванда, Бриллиант и Луна-Белла.