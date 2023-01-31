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Стали известны самые необычные имена новорожденных в 2022 году

Общество
Стали известны самые необычные имена новорожденных в 2022 году

Самые необычные имена, которые московские родители дали своим новорожденным детям в прошлом году, перечислили в столичном управлении ЗАГС.

Сыновей чаще всего называли в 2022 году Александром. Это имя выбрали для 2335 мальчиков. Среди женских наибольшую популярность приобрело имя София. Так назвали 2762 новорожденных девочек в Москве.

Михаил и Максим вошли в топ-3 популярных мужских имен за прошедший год. Они остаются одними из самым популярных с 2015 года. Среди женских имен в тройке лидеров оказались Анна и Мария, которые также в приоритете у москвичей более восьми лет.

«Среди горожан стали популярнее имена Мирослав, Леон, Борис, Афина и Ангелина», — сообщили в ЗАГСе.

Однако москвичи продолжают подбирать детям необычные имена, которые выделят их из толпы. Теперь в столице живут Корнелий, Кристиан, Троян, Лев-Август, Забава, Лаванда, Бриллиант и Луна-Белла.
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