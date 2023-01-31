Тюменца дважды за вечер сбил автомобиль

Молодой житель Тюмени два раза за вечер попал под колеса авто. Между инцидентами прошло не больше 30 минут. В результате повторной встречи с бампером машины неугомонный пешеход оказался на больничной койке.
Как пишет интернет-газета «Вслух.ру», в вечернее время на улице Республики машина «Рено» сбила 26-летнего тюменца. Пешеход намеревался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего отвезли в Областную клиническую больницу на улице Мельникайте.
Медики оказали пешеходу помощь, перебинтовали голову и отпустили домой. Однако тот снова решил испытать судьбу и метнулся через оживленную трассу на другую сторону улицы Мельникайте. Судьба на сей раз подарила нарушителю ПДД встречу с бампером «Митсубиси».
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, после первого наезда мужчина отказался от госпитализации. Но в результате повторного ДТП пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ №2, где его в состоянии средней степени тяжести положили в профильное отделение.