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Тюменца дважды за вечер сбил автомобиль

Происшествия
Тюменца дважды за вечер сбил автомобиль

Молодой житель Тюмени два раза за вечер попал под колеса авто. Между инцидентами прошло не больше 30 минут. В результате повторной встречи с бампером машины неугомонный пешеход оказался на больничной койке.

Как пишет интернет-газета «Вслух.ру», в вечернее время на улице Республики машина «Рено» сбила 26-летнего тюменца. Пешеход намеревался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего отвезли в Областную клиническую больницу на улице Мельникайте.

Медики оказали пешеходу помощь, перебинтовали голову и отпустили домой. Однако тот снова решил испытать судьбу и метнулся через оживленную трассу на другую сторону улицы Мельникайте. Судьба на сей раз подарила нарушителю ПДД встречу с бампером «Митсубиси».

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, после первого наезда мужчина отказался от госпитализации. Но в результате повторного ДТП пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ №2, где его в состоянии средней степени тяжести положили в профильное отделение.
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