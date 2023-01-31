Союзник или конкурент: какую роль играют оружейные интересы США в споре за немецкие танки

Это связанно с тем, что на протяжении долгого времени немецкое правительство все сильнее урезало оборонный бюджет. Средств на новое оружие практически не оставалось. Оружейные концерны больше не получали заказов и были вынуждены сокращать мощности. Танки, подобные Leopard 2, производились уже малыми партиями. Это дольше и дороже. Иногда между производством броневой стали и передачей машины заказчику проходило два года. Но покупатели не торопились, воцарилось спокойствие. Да и танки казались военным устаревшими. Весь мир говорил о кибервойнах и боевых действиях с применением беспилотных летательных аппаратов.