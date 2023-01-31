События на Украине на 12:00 31 января: Киев ждет партию БМП Bradley, Бразилия отказалась поставлять оружие ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 31 января.
Россия
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили около 40 артиллерийских снарядов по левому берегу Днепра. Под огонь попали населенные пункты Голая Пристань, Корсунка, Геройское и Покровка Херсонской области. Информация о потерях и причиненном ущербе уточняется.
В Запорожской области правоохранители продолжают находить оставленные украинскими военнослужащими и боевиками тайники. В частности, в Бердянске обнаружен схрон, где лежали 6 противопехотных мин, граната, 12 осколочно-фугасных зажигательных снарядов калибра 23-мм, короб к пулемету Калашникова с боекомплектом, оружейный магазин стандарта НАТО с 20 патронами, а также флаги Евросоюза, Украины и Польши. Принадлежность тайника выясняется.
Кроме того, в Мелитополе задержали пассажира автомобиля, который ездил по городу с гранатой Ф-1 и двумя запалами в кармане. Об этом в службы безопасности сообщили местные жители. Проводится проверка.
События в Донбассе
Украинские военнослужащие в очередной раз публично заявили о серьезных потерях в боях под Бахмутом. В эфире телеканалов «Рада» замкомандира одного из батальонов Нацгвардии назвал обстановку в районе города за последнее полугодие «сущим адом». Он отметил, что регулярно слышит об угрозе масштабного наступления со стороны российских подразделений, хотя события в Бахмуте уже сейчас вполне вписываются в это понятие.
Так, ранее военкор Александр Симонов сообщил что бойцы ЧВК «Вагнер» выбили украинские силы с еще нескольких позиций на юге и востоке города. Кроме того, в переулке Ватутина добровольцы вплотную подошли к группе пятиэтажных домов, где ВСУ оборудовали огневые точки. С их помощью украинские силы осуществляли огневой контроль над большим участком населенного пункта.
Также военный корреспондент сообщил начале тяжелых сражений за населенный пункт Сакко и Ванцетти к северо-западу от Соледара. Подразделения «вагнеровцев» заняли протяженный укрепрайон противника неподалеку и перешли через реку Бахмутовка (Бахмутка), что позволило приступить к штурму населенного пункта.
На Лиманском же направлении ВСУ продолжают атаковать позиции российских сил, задействуя малые формирования. В беседе с РИА Новости экс-офицер Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения РФ отбили еще одну атаку двух диверсионно-разведывательных групп численностью по 10 человек каждая. Противник понес потери и отступил.
Украина
США отправили на Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в количестве 60 единиц, сообщает РИА Новости. Транспортировали технику судном норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen, которое на прошлой неделе вышло из порта в штате Южная Каролина. Общая стоимость поставки — около 2,85 млрд долларов. Кроме того, оказать военную помощь Киеву готовится и Дания, которая намерена передать в ВСУ 19 новых артиллерийских систем.
В свою очередь, Бразилия отказалась снабжать украинские войска вооружением. Президент страны Лула да Силва заявил, что его государство привержено миру и не желает даже косвенно участвовать ни в каком конфликте.