События на Украине на 12:00 31 января: Киев ждет партию БМП Bradley, Бразилия отказалась поставлять оружие ВСУ

Украинские военнослужащие в очередной раз публично заявили о серьезных потерях в боях под Бахмутом. В эфире телеканалов «Рада» замкомандира одного из батальонов Нацгвардии назвал обстановку в районе города за последнее полугодие «сущим адом». Он отметил, что регулярно слышит об угрозе масштабного наступления со стороны российских подразделений, хотя события в Бахмуте уже сейчас вполне вписываются в это понятие.