РИА Новости: ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в ходе ночных боев под Херсоном

Российские артиллеристы в ходе ночных боев с украинскими военными на правом берегу Днепра уничтожили минометный расчет вместе с боекомплектом.
О потерях ВСУ под Херсоном во вторник, 31 января, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, артиллерийским огнем был поражен личный состав противника в районе поселка Понятовка.
«Потери — четверо убитых, шестеро раненых. В районе села Токаревка уничтожен миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом. Потери — двое убитых, трое раненых», — рассказал источник.
Двумя днями ранее стало известно, что российские военные уничтожили за сутки боев сразу две радиолокационные станции американского производства на позициях ВСУ у Новоалександровки, передает RT.