Основатель частной сыроварни найден мертвым под Челябинском

Основатель частной сыроварни «Известная» и других проектов в сфере фермерского хозяйства и локального туризма погиб в Миассе, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Тело предпринимателя с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его квартире. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту трагедии.
Погибшим оказался 39-летний предприниматель Денис Назаров, который в 2017 году основал компанию «Революция вкуса» по производству сыров и йогуртов премиального качества. Кроме того, бизнесмен разводил коз и овец. В 2021 году он стал номинантом премии «Человек года» в позиции «Бизнес-старт».