Основатель частной сыроварни найден мертвым под Челябинском

Погибшим оказался 39-летний предприниматель Денис Назаров, который в 2017 году основал компанию «Революция вкуса» по производству сыров и йогуртов премиального качества. Кроме того, бизнесмен разводил коз и овец. В 2021 году он стал номинантом премии «Человек года» в позиции «Бизнес-старт».