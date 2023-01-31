Рецидивиста задержали после кражи смартфона за 30 тыс. рублей в петербургском метро

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли кражу. По подозрению в преступлении задержан 50-летний мужчина. Гражданин ранее неоднократно привлекался к ответственности за воровство, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
К стражам порядка ранее обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что у нее похитили iPhone 11 стоимостью 30 тысяч рублей. Заявительница утверждает, что смартфон вытащили из кармана пальто на станции метро «Невский проспект».
Сотрудники полиции проверяют сейчас задержанного на причастность к еще одной краже. Преступление было совершено возле дома на Пулковском шоссе.