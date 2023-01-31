Алена Жигалова оправдалась за состояние Волочковой в своем новом шоу

Журналистка и блогер Алена Жигалова оправдалась за состояние алкогольного опьянения балерины Анастасии Волочковой во время ее нового шоу на YouTube.
Многие поклонники считают, что Жигалова целенаправленно напоила Волочкову, но журналистка объяснила, что это не так. Балерина пришла на съемки сразу после вечеринки в честь своего дня рождения, где уже выпивала алкоголь. Жигалова поставила на стол всего одну бутылку любимого напитка Волочковой.
В эфире радио Romantika блогер также отметила, что хорошо относится к артистке. По ее словам, балерина очень любит делать шоу. Более того, перед началом съемок Волочкову предупредили обо всех нюансах и она прекрасно знала, что ее никто не держал насильно.