Вопрос выживания: почему простые французы желают выйти из НАТО

Заявления ряда французских политиков о желании вывести страну из Североатлантического блока действительно отражают настроения значительной части истэблишмента и общества. Но пока такие политики находятся внутри системы, стараясь играть по правилам, никакого реального результата вся эта риторика не принесет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог Карин Беше-Головко.
Франция должна выйти из НАТО. С таким резонансным заявлением выступил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Соответствующее сообщение политик разместил в своем Twitter, рассказав, что его страна не желает участвовать в Третьей Мировой войне.
«Во Франции действительно до сих пор сохраняется постепенно ставшая меньшинством часть политической элиты, которую можно считать продолжателем классического голлизма и которая крайне скептически настроена по отношению к НАТО. Но проблема данной части элиты заключается в том, что, стремясь оставаться максимально системной и интегрированной в элитные слои власти, она не желает превращаться в оппозицию, не рискует полноценно высказывать свой скепсис и тем самым, как ни парадоксально, ослабевает, все больше отрываясь от реальных чаяний французского общества, по крайней мере его значительной части», — рассказала эксперт.
В то же время политолог отметила, что спикеры с подобной риторикой неизбежно обречены на «маргинализацию» со стороны традиционных политических сил.
«Флориан Филиппо, напротив, остро чувствует потребности французского общества и не пытается вписаться в «мейнстрим», действуя сейчас едва ли не как единственный реальный оппозиционный политик. В этом его безусловная сила. Но в такой ситуации он вынужден выходить за очерченное системной властью «допустимое поле», что дает этой самой власти и обслуживающим ее СМИ возможность попытаться полностью вытолкнуть его за пределы официального политикума, представляя в качестве какого-то едва ли не маргинального «популиста», — указала она.
В заключение собеседница нашего издания отметила, что Филиппо борется за выход Франции из НАТО и ЕС, что на самом деле является не популизмом, а элементарным вопросом выживания Франции как самостоятельного государства.
Напомним, что В 1966 году Франция приняла решение о выходе из военной части Североатлантического альянса. Такое решение Шарль де Голль мотивировал тем, что политика, проводимая в рамках НАТО, противоречит интересам Парижа и может привести к автоматическому вовлечению его в конфликты. Обратно в военные структуры альянса Пятая Республика вернулась только в 2009 году.