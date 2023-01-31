Вопрос выживания: почему простые французы желают выйти из НАТО

Напомним, что В 1966 году Франция приняла решение о выходе из военной части Североатлантического альянса. Такое решение Шарль де Голль мотивировал тем, что политика, проводимая в рамках НАТО, противоречит интересам Парижа и может привести к автоматическому вовлечению его в конфликты. Обратно в военные структуры альянса Пятая Республика вернулась только в 2009 году.