Мясников призвал россиян не пропускать завтраки и разрешил есть утром все подряд

Врач и телеведущий Александр Мясников попробовал завтраки зрителей одной из российских программ.
В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников решил узнать, чем питаются россияне. Телеведущий захотел попробовать завтраки пяти зрителей. Перед этим Александр Мясников напомнил, насколько важно не пропускать этот прием пищи.
«Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет», — предупредил врач.
На завтрак можно есть все, что хочется, рассказал Александр Мясников. Среди блюд, которые ему удалось попробовать в рамках программы «О самом главном», оказались оладьи, омлет, овсяная каша, горячие бутерброды и кофе. По словам Александра Мясникова, многие из них он часто употребляет дома.