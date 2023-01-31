Мясников призвал россиян не пропускать завтраки и разрешил есть утром все подряд

На завтрак можно есть все, что хочется, рассказал Александр Мясников. Среди блюд, которые ему удалось попробовать в рамках программы «О самом главном», оказались оладьи, омлет, овсяная каша, горячие бутерброды и кофе. По словам Александра Мясникова, многие из них он часто употребляет дома.