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МИД Украины счел неприемлемым заявление президента Хорватии о российском Крыме

Политика
МИД Украины счел неприемлемым заявление президента Хорватии о российском Крыме

Высказывание хорватского президента Зорана Милановича о российском Крыме является неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

На странице в соцсети официальный представитель ведомства подверг критике слова Милановича о том, что Крымский полуостров больше не вернется под контроль киевского режима, передает Радио Sputnik.

«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины», — возмутился Николенко.

Ранее сообщалось, что Хорватия предупредила об опасности провоцирования России странами Запада.
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