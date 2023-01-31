МИД Украины счел неприемлемым заявление президента Хорватии о российском Крыме

Высказывание хорватского президента Зорана Милановича о российском Крыме является неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
На странице в соцсети официальный представитель ведомства подверг критике слова Милановича о том, что Крымский полуостров больше не вернется под контроль киевского режима, передает Радио Sputnik.
«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины», — возмутился Николенко.
Ранее сообщалось, что Хорватия предупредила об опасности провоцирования России странами Запада.