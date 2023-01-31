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Руперт Гринт назвал удушающими съемки в «Гарри Поттере»

Общество
Руперт Гринт назвал удушающими съемки в «Гарри Поттере»

Британский актер Руперт Гринт исполнил роль Рона Уизли в серии фильмов про «Гарри Поттера». Он признался, что съемки долгоиграющего проекта были удушающими.

Гринт рассказал, что съемки одного фильма «Гарри Поттера» длились целый год. Все остальное время актеры и продюсеры занимались продвижением проекта, что порядком ему надоело.

«Это было довольно удушающе», — признался актер изданию Bastle.

В какой-то момент Гринт понял, что не видит граней между собственной личностью и персонажем Уизли. Актер считает, что съемки могли сорваться, если бы создатели решили работать над продолжением проекта, сообщает «Вечерняя Москва».
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